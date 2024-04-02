Video Yaşam Kadıköy'de lüks plazada yangın: Çalışanlar tahliye edildi | Video
Kadıköy'de lüks plazada yangın: Çalışanlar tahliye edildi | Video

Kadıköy'de lüks plazada yangın: Çalışanlar tahliye edildi | Video

02.04.2024 | 10:18

Kadıköy'de lüks bir plazada bulunan bilgisayar odasında yangın çıktı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, plazada çalışan tüm çalışanlar tahliye edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Kadıköy Sarayı Cedit Mahallesi, Batman sokak üzerinde saat 07.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, birçok firmanın bürolarının bulunduğu lüks plazanın bilgisayar odasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyünce çalışanlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına aldı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri tedbir amaçlı plazada çalışan tüm çalışanları tahliye etti. Plazada çalışan Hüseyin Badıllı, "Boşaltıldı, plazada her şey normale dönüyor. İtfaiye müdahale etti. Allah'a çok şükür kimsede bir şey yok" dedi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İETT şoföründen skandal görüntü: Telefonla oynayarak otobüs kullandı | Video 00:24
İETT şoföründen skandal görüntü: Telefonla oynayarak otobüs kullandı | Video 02.04.2024 | 10:18
Bagaj cinayetinin zanlısı, kadın kimliğiyle yakalandı | Video 05:38
Bagaj cinayetinin zanlısı, kadın kimliğiyle yakalandı | Video 02.04.2024 | 10:18
Kadıköy’de lüks plazada yangın: Çalışanlar tahliye edildi | Video 01:49
Kadıköy'de lüks plazada yangın: Çalışanlar tahliye edildi | Video 02.04.2024 | 10:18
55 ilde Narkoçelik-10 operasyonu düzenlendi | Video 02:13
55 ilde Narkoçelik-10 operasyonu düzenlendi | Video 02.04.2024 | 09:05
Aranan şahıs ailesini rehin aldı, özel harekat polisi kurtardı | Video 02:36
Aranan şahıs ailesini rehin aldı, özel harekat polisi kurtardı | Video 02.04.2024 | 06:01
Dadı Meryem’e mesaj attı, aldatırken yakalandı! Dadı Meryem: Mehmet peşimden çok koştu 03:27
Dadı Meryem'e mesaj attı, aldatırken yakalandı! Dadı Meryem: Mehmet peşimden çok koştu 01.04.2024 | 22:51
Beyoğlu’nda İETT otobüsü kaldırımdakilere çarptı: 2 yaralı | Video 03:29
Beyoğlu'nda İETT otobüsü kaldırımdakilere çarptı: 2 yaralı | Video 01.04.2024 | 16:50
Mardin’de motosiklet üzerinden düşen kadın ağır yaralandı | Video 01:54
Mardin’de motosiklet üzerinden düşen kadın ağır yaralandı | Video 01.04.2024 | 16:31
Yayla’dan Günün Menüsü: Yayla Çorbası, Pirinçli Nohutlu Pırasa Yemeği, Siyezli Bulgur Pilavı, Fasulye Pilaki 00:48
Yayla'dan Günün Menüsü: Yayla Çorbası, Pirinçli Nohutlu Pırasa Yemeği, Siyezli Bulgur Pilavı, Fasulye Pilaki 01.04.2024 | 16:29
Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 2 ölü | Video 02:24
Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 2 ölü | Video 01.04.2024 | 15:59
Başakşehir’de feci kaza: 1 ölü | Video 00:52
Başakşehir’de feci kaza: 1 ölü | Video 01.04.2024 | 14:15
Kontrolden çıkan temizlik malzemesi yüklü tır devrildi | Video 01:20
Kontrolden çıkan temizlik malzemesi yüklü tır devrildi | Video 01.04.2024 | 14:14
Diyarbakır’da yasak aşk cinayeti! Eşini ve sevgilisini öldürdü | Video 01:20
Diyarbakır’da yasak aşk cinayeti! Eşini ve sevgilisini öldürdü | Video 01.04.2024 | 14:07
Yalova’da sahte kimlikle tarla satmaya çalışan dolandırıcı tutuklandı | Video 00:38
Yalova’da sahte kimlikle tarla satmaya çalışan dolandırıcı tutuklandı | Video 01.04.2024 | 13:56
Kızıltepe’de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı | Video 00:36
Kızıltepe'de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı | Video 01.04.2024 | 13:56
Kamyonet yol ortasında alev alev böyle yandı | Video 04:31
Kamyonet yol ortasında alev alev böyle yandı | Video 01.04.2024 | 12:59
Kadıköy’de alt geçite çarpan kamyonet yan yattı | Video 03:15
Kadıköy’de alt geçite çarpan kamyonet yan yattı | Video 01.04.2024 | 12:02
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 1 Nisan 2024 Pazartesi atv izle! | Video 04:24
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 1 Nisan 2024 Pazartesi atv izle! | Video 01.04.2024 | 11:42
Arnavutköy’de muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:56
Arnavutköy’de muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01.04.2024 | 11:35
Kesilecek denilen parmakları ozon tedavisi ile kurtarıldı | Video 07:58
Kesilecek denilen parmakları ozon tedavisi ile kurtarıldı | Video 01.04.2024 | 11:05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA