Kadıköy'de makas atan otomobil ağaç ve sokak lambasına çarptıktan sonra takla attı | Video

Kadıköy'de makas atan otomobil sürücüsü kontrolünü kaybetti kaza yaptı. Kaza yapan otomobil önce sokak lambası ve ağaca çarptı daha sonrada takla attı. Takla atan otomobil sokak lambası ve ağacı yerinden söktü. Trafik ekipleri 3 şerit caddeyi trafiğe kapattı. Otomobilin şoförü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.