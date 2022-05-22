Kadıköy’de ofisinde ölü bulunan diş hekimi Şeyma Biran son yolculuğuna uğurlandı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:22
01:14
Gençlerin sokak ortasında boks müsabakası gibi kavgası kamerada | Video 22.05.2022 | 15:05
01:10
Tekirdağ’da vahşet! 6 yaşındaki kızını parçalara ayırarak öldürdü | Video 22.05.2022 | 15:05
00:34
04:21
Niğde'deki kazada acı gerçeği Bakan Soylu açıkladı | Video 22.05.2022 | 13:21
02:07
Akaryakıt istasyonunda panik anları kamerada | Video 22.05.2022 | 12:34
07:00
E-5 karayolunda feci kaza kamerada! 1'i hamile 3 yaralı | Video 22.05.2022 | 12:19
00:39
Düğün konvoyundaki cip, bahşiş isteyen çocuğa çarptı | Video 22.05.2022 | 12:21
03:19
06:05
Kalp krizi geçirdiğini anlayan doktor acile sürdü | Video 22.05.2022 | 11:39
01:01
Klavye altından uyuşturucu satışı kamerada | Video 22.05.2022 | 11:38
00:58
Gece saatlerinde iş yerlerini soyuyordu, yakalandı ve tutuklandı | Video 22.05.2022 | 11:24
01:27
Kripto madenciliği için 2.5 milyonluk ekran kartı çaldılar | Video 22.05.2022 | 11:12
01:17
İstanbul'da 9 ev soyan "Kasımpaşa hırsızları" kamerada | Video 22.05.2022 | 11:06
01:17
Klavye altından uyuşturucu ticareti kamerada | Video 22.05.2022 | 11:06
01:01
Taksi sahibinin oğlu, şoförü kafasından vurdu | Video 22.05.2022 | 11:06
04:02
İstanbul’da kripto şoku: 200 bin liraları buhar oldu | Video 22.05.2022 | 10:17
00:47
Adana’da narkotik operasyonu | Video 22.05.2022 | 10:17
03:16
Taksim'de turist avcısı dilenciler kameraya yakalandı | Video 22.05.2022 | 10:17
04:47
Beykozlu ‘Yaren Leylek’ 7 yıldır aynı camii kubbesine yuva yapıyor | Video 22.05.2022 | 10:17
Kadıköy’de ofisinde ölü bulunan diş hekimi Şeyma Biran, Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.