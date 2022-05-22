Kadıköy’de ofisinde ölü bulunan diş hekimi Şeyma Biran son yolculuğuna uğurlandı | Video

Kadıköy’de ofisinde ölü bulunan diş hekimi Şeyma Biran, Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kadıköy'de diş hekimi olan Şeyma Biran ofisinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yara alarak hayatını kaybeden Biran, Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Biran'ın arkadaşları ve hastaları katıldı.