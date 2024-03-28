Kadıköy'de şerit değiştirmek isteyen sürücü motosiklete çarptı: 2 yaralı | Video
Kadıköy'de süratle ilerleyen araç şerit değiştireceği sırada önünde seyreden motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan şahıs yaralandı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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