Kadın hırsızlar 100 bin lirayı alıp kaçtı | Video

İstanbul Başakşehir’de bir siteye giren 3 kadın hırsız aynı gün içinde sitede 2 farklı evden yaklaşık 100 bin liralık eşya çalıp kayıplara karıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin dairelere girdikleri anlar ise kameralara yansıdı. Görüntülerde hırsızların yüzlerinde maske ile güvenlikten girip kolayca asansöre geçtikleri görülüyor.

Başakşehir'de 23 Mayıs günü Nediye Ö.'nün evine giren hırsızlar bin dolar, 10 bin lira ve 50 bin lira değerinde ziynet eşyasını aldı. Aynı gün aynı sitede Khadija H.'nın evine giren hırsızlar 12 bin lira ve 250 dolar alıp kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin peşine düştü.

HIRSIZLAR YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüntülerinde şüphelilerin 56 suç kayıtlı Şeyma U.(21), 8 kayıtlı Tuğba D. (24) ve aranması olan Nurcan G. (21) olduğu tespit edildi.

Hırsızlar geçtiğimiz gün Eyüpsultan'da yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÜNDÜZ VAKTİ HIRSIZLIK

Şüphelilerin gündüz vakti güvenlikli siteye giriş çıkış yaptıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.