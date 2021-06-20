Kafasını köpürte köpürte yağmur suyuyla böyle yıkandı | Video
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Esenler’de bir genç, dün yağmur sırasında balkona çıkarak şampuanla köpürttüğü kafasını yıkadı. Gencin kafasını yağmur suyuyla yıkadığı anları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
İstanbul'u dün öğle saatlerinde sağanak yağış etkisi altına almış ve birçok noktada su birikintileri oluşmuştu. Bu olumsuz hava koşulunu fırsata çevirmek isteyen bir genç, evinin balkonuna çıkarak eline aldığı sabunla saçını köpürterek yıkamaya başladı. Gencin bu ilginç yöntemi, başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.