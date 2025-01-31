Kağıthane’de 8 katlı binada yangın paniği! | Video
Kağıthane’de 8 katlı bir binanın en alt katında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Bütün mahalleliyi sokağa döken yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Müdahalenin ardından ekipler olay yerinden ayrılırken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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