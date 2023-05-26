Kağıthane'de açık kalan damper yaya üst geçidine çarptı | Video
KEMERBURGAZ Hasdal yolunda seyir halinde olan hafriyat kamyonunun açık kalan damperi üst geçide çarptı. Kamyondan kopan damper üst geçitte sıkışırken, çekicisi 50 metre ileride durabildi. Damperin vinç yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılmasının ardından aksayan trafik, yeniden normale döndü.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, karayolunun tek şeridini trafiğe kapatılırken, üst geçide sıkışan damper vinç yardımıyla kurtarıldı. Kaza sebebiyle Kemerburgaz Hasdal yolunda oluşan trafik, damperin kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.
Öte yandan, saatin geç olmasıyla yaya üst geçidinde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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