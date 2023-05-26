Video Yaşam Kağıthane'de açık kalan damper yaya üst geçidine çarptı | Video
Kağıthane'de açık kalan damper yaya üst geçidine çarptı | Video

Kağıthane'de açık kalan damper yaya üst geçidine çarptı | Video

26.05.2023 | 09:44

KEMERBURGAZ Hasdal yolunda seyir halinde olan hafriyat kamyonunun açık kalan damperi üst geçide çarptı. Kamyondan kopan damper üst geçitte sıkışırken, çekicisi 50 metre ileride durabildi. Damperin vinç yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılmasının ardından aksayan trafik, yeniden normale döndü.

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Kaza, saat 23.30 sıralarında Kemerburgaz Hasdal yolu Kağıthane istikametinde meydana geldi. Yolda ilerleyen kamyonun damperi henüz bilinmeyen bir nedenle açıldı. Açık kalan damper, Hasdal Kışlası önündeki yaya üst geçidine çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçide sıkışan damper, çekiciden ayrıldı. Damperden ayrılan çekici 50 metre ileride durabilirken sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, karayolunun tek şeridini trafiğe kapatılırken, üst geçide sıkışan damper vinç yardımıyla kurtarıldı. Kaza sebebiyle Kemerburgaz Hasdal yolunda oluşan trafik, damperin kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.

Öte yandan, saatin geç olmasıyla yaya üst geçidinde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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