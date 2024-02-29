Kağıthane'de ‘Anucur Çetesi’nin internet kafeye silahlı saldırı anı kamerada | Video
Kağıthane’de 1 polisin şehit edildiği, 1 polisin yaralandığı operasyonda adı geçen ‘Anucur Çetesi’ üyelerinin Kağıthane’de bir internet kafeye silahlı saldırı ve Sarıyer’de polis denetim noktasında durdurulan araçtan kaçan şahıslar olduğu tespit edildi. Uzun namlulu otomatik silah ile gerçekleştirilen silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkarken, olaya karışan 8 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
SİLAHLAR İNTERNET KAFEYE SİLAHLI SALDIRIDA KULLANILMIŞ
Kağıthane'de bir internet kafe içerisinde otomatik silahlarla düzenlenen silahlı saldırı olayının failleri olan 'Anucur Çetesi' suç örgütü üyelerinin aynı zamanda 23 Şubat tarihinde Polis ekiplerinin Sarıyer'de yaptığı uygulamada aracı terk eden şahıslar olduğu ve bu şahısların yakalanmasına yönelik çalışması başlatıldı.
Sarıyer'de polis denetim noktasında aracı terk ederek kaçan şahıslar için yakalama çalışması başlatmıştı. Araçta yapılan incelemelerde 1 adet uzun namlulu otomatik silah, 1 adet tabanca ele geçirilmişti. Araç içerisinde ele geçirilen uzun namlulu otomatik silah ve tabanca üzerinde yapılan balistik incelemede 20 Şubat tarihinde internet kafeye gerçekleştirilen silahlı saldırı eyleminde kullanıldığı belirlendi.
ŞAHISLARA EŞ ZAMANLI OPERASYON
Tespit edilen 8 şahsın yakalanmasına yönelik 24 Şubat 2024 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece şahıslardan 4'ü tutuklanırken, 4 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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