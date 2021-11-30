Video Yaşam Kağıthane'de çatı, anne ile oğlunun üzerine düştü | Video
Kağıthane'de çatı, anne ile oğlunun üzerine düştü | Video

Kağıthane'de çatı, anne ile oğlunun üzerine düştü | Video

30.11.2021 | 09:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana’da kaçak akaryakıt operasyonuna 2 tutuklama | Video 01:04
Adana'da kaçak akaryakıt operasyonuna 2 tutuklama | Video 30.11.2021 | 10:35
Müge Anlı canlı izle: 30 Kasım 2021 Salı atv izle! Müge Anlı’da kayıp 4 çocuk annesi kadın olayında flaş gelişme 13:18
Müge Anlı canlı izle: 30 Kasım 2021 Salı atv izle! Müge Anlı'da kayıp 4 çocuk annesi kadın olayında flaş gelişme 30.11.2021 | 10:30
Silivri’de çatının sökülüp uçma anı kamerada | Video 00:16
Silivri’de çatının sökülüp uçma anı kamerada | Video 30.11.2021 | 10:28
Kuvvetli rüzgarla harekete geçen çamaşır makinesi, esnafı peşinden koşturdu | Video 02:00
Kuvvetli rüzgarla harekete geçen çamaşır makinesi, esnafı peşinden koşturdu | Video 30.11.2021 | 10:19
Balkon korkuluklarına çıkan küçük kız yürekleri ağza getirdi | Video 00:38
Balkon korkuluklarına çıkan küçük kız yürekleri ağza getirdi | Video 30.11.2021 | 10:10
Beylikdüzü’nde pencereden giren parçalar kanepede yatan kişinin üzerine düştü | Video 05:59
Beylikdüzü'nde pencereden giren parçalar kanepede yatan kişinin üzerine düştü | Video 30.11.2021 | 09:31
Şafak vakti eş zamanlı fuhuş operasyonu: 12 gözaltı | Video 01:00
Şafak vakti eş zamanlı fuhuş operasyonu: 12 gözaltı | Video 30.11.2021 | 09:59
Kayseri’de öğretmenden öğrenciye dayak iddiasına idari soruşturma başlatıldı | Video 03:58
Kayseri'de öğretmenden öğrenciye dayak iddiasına idari soruşturma başlatıldı | Video 30.11.2021 | 09:48
Ordu’da heyelan anı ve yaşanan panik kamerada | Video 02:57
Ordu'da heyelan anı ve yaşanan panik kamerada | Video 30.11.2021 | 09:42
Kağıthane’de çatı, anne ile oğlunun üzerine düştü | Video 03:01
Kağıthane'de çatı, anne ile oğlunun üzerine düştü | Video 30.11.2021 | 09:43
Öğrenci ve aileleri çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 02:14
Öğrenci ve aileleri çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 30.11.2021 | 09:43
Otomobilin arka camını kırıp müzik tesisatını böyle çaldılar | Video 05:36
Otomobilin arka camını kırıp müzik tesisatını böyle çaldılar | Video 30.11.2021 | 09:36
Kayseri’de kaçırılan genç kızı vatandaşların ihbarı kurtardı | Video 02:32
Kayseri'de kaçırılan genç kızı vatandaşların ihbarı kurtardı | Video 30.11.2021 | 09:32
Kadın cinayeti zanlısı böyle yakalandı | Video 03:45
Kadın cinayeti zanlısı böyle yakalandı | Video 30.11.2021 | 09:36
İnşaat işçileri şiddetli lodosta canlarını zor kurtardı: O anlar kamerada | Video 00:57
İnşaat işçileri şiddetli lodosta canlarını zor kurtardı: O anlar kamerada | Video 30.11.2021 | 09:42
Ankara’da köpek dehşeti! 12 yaşındaki Enes Koca köpek saldırısında ağır yaralandı 01:12
Ankara'da köpek dehşeti! 12 yaşındaki Enes Koca köpek saldırısında ağır yaralandı 30.11.2021 | 09:26
SON DAKİKA: İzmir Urla’da 5,1’lik deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 00:36
SON DAKİKA: İzmir Urla'da 5,1'lik deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 30.11.2021 | 09:27
Anneleri ölen yavru kedileri biberonla besliyor | Video 03:39
Anneleri ölen yavru kedileri biberonla besliyor | Video 30.11.2021 | 09:01
Son Dakika: Maltepe sahili’nde lodos nedeniyle kıyıya oturan gemi battı | Video 03:54
Son Dakika: Maltepe sahili'nde lodos nedeniyle kıyıya oturan gemi battı | Video 30.11.2021 | 09:12
Çatı ustası, çatıyla birlikte uçarak hayatını kaybetti | Video 00:34
Çatı ustası, çatıyla birlikte uçarak hayatını kaybetti | Video 30.11.2021 | 08:38

Kağıthane'de, şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısı karşı kaldırımda yürüyen anne ile oğlunun üzerine düştü. Kadın ile oğlunun ağır yaralandığı olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Gürsel Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. 4 katlı bir binanın çatı parçaları, şiddetli lodos nedeniyle yerinden koparak yolun karşısındaki bir binaya savruldu. Binanın 2'nci katındaki bir iş yerinin camına çarparak kırılmasına neden olan parçalar daha sonra kaldırıma düştü. O sırada kaldırımda yürüyen anne Günay Süleymanoğlu ile oğlu Erkan Onur Süleymanoğlu, çatı parçalarının altında kaldı.

ISLANIP ÜŞÜMEMELERİ İÇİN ÜZERLERİNİ BRANDAYLA ÖRTTÜLER
Ağır yaralanan kadın ile oğlunun ilk yardımına çevre esnafı koştu. Sağlık ekiplerine haber veren esnaf, daha sonra, yaralıların üzerine düşen parçaları kaldırıp, yağmurda ıslanıp, üşümemeleri için üzerini örttü. Esnaf, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sırasında da anne Günay Süleymanoğlu ile oğlu Erkan Onur Süleymanoğlu'nun yağmurdan etkilenmemesi için şemsiyelerini açarak destek oldu. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı anne ile oğlunun ilk yardımına koşan esnaf Abbas Uluhatun "Bugünkü şiddetli rüzgarlardan dolayı, yağmurdan hemen sonra şu karşıdaki binadan çatı uçtu. Önce binaya vurdu, sonra da bir kadınla, çocuğun üzerine düştü. Kadın biraz ağır yaralanmış gibiydi, bacağı altında kalmış. Oğlunun durumu biraz daha hafifti" diye konuştu.

FECİ OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Anne ile oğlunun, yolun karşısındaki binanın çatısından kopan parçaların altında kaldığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, anne ile oğlunun el ele yürüdüğü sırada, çatı parçalarının bir anda üzerlerine düştüğü görülüyor. O sırada bir kişinin de kıl payı kurtulduğu gözlenen görüntülerde, esnafın yaralıların yardımına koşması da kayıtlara yansıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA