Kağıthane’de otomobil dereye uçtu: 2 yaralı | Video

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Kağıthane’de kontrolden çıkan bir otomobil demir korkulukları parçalayarak dereye uçtu. Ters dönen aracın içerisindeki karı koca, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
İTFAİYE EKİPLERİ DEREDEN ÇIKARDI
Kontrolden çıkarak dereye uçan, Dilara Çalış idaresindeki otomobil düştüğü yerde ters döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Dilara Çalış ve Metin Çalış (36) çiftini kurtarmak için dere yatağına indi. Aracın içerisinde sıkışan çift çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Dilara Çalış ve Metin Çalış ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesine kaldırıldılar. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.