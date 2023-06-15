Video Yaşam Kağıthane'de rezidansta korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi | Video
Kağıthane'de rezidansta korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi | Video

Kağıthane'de rezidansta korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi | Video

15.06.2023 | 14:29

Kağıthane Cendere Caddesi'nde bir rezidansta yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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