Video Yaşam Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 'Çürük Ömer' lakaplı şüpheli tutuklandı | Video
Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 'Çürük Ömer' lakaplı şüpheli tutuklandı | Video

Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 'Çürük Ömer' lakaplı şüpheli tutuklandı | Video

23.03.2023 | 11:08

KAĞITHANE'de uyuşturucu satıcısı olduğu ihbar edilen 'Çürük Ömer' lakaplı Ö.G.'nin (39) evine operasyon düzenlendi. Polis ekipleri geldiğini haber alan Ö.G. kaçarken, arkadaşı C.D. (22) gözaltına alındı. Evde 10 kilogram bonzai ele geçiren ekipler, Ö.G.'yi de saklandığı aracının içinde gözaltına aldı.

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Kağıthane Merkez Mahallesi'nde 'Çürük Ömer' lakaplı bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığına ilişkin ihbar yapıldı. İhbarın ardından emniyet müdürlüğü ekipleri, Ö.G.'nin adresine baskın düzenledi. Baskında evdeki C.D. isimli kişi gözaltına alındı. Ö.G.'nin ise polis gelmeden önce evden kaçtığı belirlendi. Evde yapılan aramalarda 10 kilogram 67 gram bonzai ele geçirildi. Polis kaçan şüpheli Ö.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ö.G.'nin aracıyla Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi'ne gittiği belirlendi. Polis ekiplerince araç içerinde gözaltına alındı. Şüpheliler, 'Narkotik Madde Ticareti' suçlamasıyla adliyeye sevk edilirken, C.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çürük Ömer lakabıyla tanının Ö.G. ise tutuklandı.

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