Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 'Çürük Ömer' lakaplı şüpheli tutuklandı | Video
KAĞITHANE'de uyuşturucu satıcısı olduğu ihbar edilen 'Çürük Ömer' lakaplı Ö.G.'nin (39) evine operasyon düzenlendi. Polis ekipleri geldiğini haber alan Ö.G. kaçarken, arkadaşı C.D. (22) gözaltına alındı. Evde 10 kilogram bonzai ele geçiren ekipler, Ö.G.'yi de saklandığı aracının içinde gözaltına aldı.
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