Kahramanmaraş'ta ikinci deprem: Şanlıurfa’da bir bina daha çöktü | Video
Kahramanmaraş merkezli 7.5 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Şanlıurfa’da hissedildi. Deprem yaklaşık 20 saniye sürdü. Meydana gelen depremde Haliliye ilçesi Atatürk caddesinde bir bina çöktü.
AFAD, saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Meydana gelen depremde Haliliye ilçesi Atatürk caddesinde 1 bina çöktü.
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