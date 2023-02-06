Kahramanmaraş'ta ikinci deprem: Şanlıurfa’da bir bina daha çöktü | Video

Kahramanmaraş merkezli 7.5 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Şanlıurfa’da hissedildi. Deprem yaklaşık 20 saniye sürdü. Meydana gelen depremde Haliliye ilçesi Atatürk caddesinde bir bina çöktü.