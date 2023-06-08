Video Yaşam Kahramanmaraş’ta korkutan deprem | Video
Kahramanmaraş’ta korkutan deprem | Video

Kahramanmaraş’ta korkutan deprem | Video

08.06.2023 | 08:43

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi. Deprem yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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