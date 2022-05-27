Kahvehanede çay içerlerken tavan çöktü: 1’i ağır, 2 kişi yaralandı | Video

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Çanakkale’nin Ezine ilçesinde bir kahvehanenin tavanı çöktü. 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.
Kahvehane içerisinde bulunan diğer vatandaşlar, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede kahvehaneye gelen sağlık ekipleri, yaralıları alarak Ezine Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Başından yaralanan Hüsamettin Erdoğdu'nun sağlık durumunun ciddi, Rasim Doğan'ın ise iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.