Kahvehaneyi basıp, husumetli oldukları 1 kişi öldürüp, 5 kişi de yaralayan şüpheliler adliyede | Video 26.04.2023 | 14:01 İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, bir kahvehaneyi basıp, husumetli oldukları Mustafa Er'i (29) öldürüp, 5 kişi de yaraladıkları belirlenip gözaltına alınan 5 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelilerden C.K.'nin kardeşine ait otomobilin, dün gece evinin önünde kurşunlandı. Polis, otomobilin kurşunlanmasıyla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçen 23 Nisan'da saat 22.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokak'ta meydana geldi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda; M.D.Ç. (20) ve C.K. (25), husumetli olduğu ileri sürülen Mustafa Er, Ali Ay. (44), İbrahim Yılmaz (30), Mehmet Yavuz (21), Erkmen Akbulak (31) ve Yiğit Yavuz'un (29) bulunduğu kahvehaneye geldi. M.D.Ç. ve C.K., tabanca ile husumetlilerine peş peşe ateş açtı. Olayda, Mustafa Er ve yanındaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Er hayatını kaybetti.Yaralılardan sadece Ali Ay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Poliste 36 ayrı suç kaydı olduğu belirtilen Mustafa Er, ertesi gün toprağa verildi.Öte yandan M.D.Ç.'nin, husumetli olduğu grup tarafından kısa bir süre önce darbedildiği öğrenildi. M.D.Ç.'nin yaşadığı olay sonrası şüphelileri öldürmek için plan yaptığı, daha sonra da kahvehaneye giderek silahlı saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Olay sonrası kaçan M.D.Ç. ve C.K.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdüren İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Selçuk ilçesine kaçtığını tespit etti. Şüphelilerin, Kuşadası ilçesinde irtibat kurduğu organizatörler aracılığıyla yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalıştığı belirlendi.Bunun üzerine harekete geçen polis, M.D.Ç. ve C.K.'nin yanı sıra yardım ve yataklık ettiği yatıkları ileri sürülen 6 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 4 tabanca, 31 fişek ve 1 kasatura ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 3'ü salıverildi.Diğer 5 şüpheli ise işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.Öte yandan; olayın şüphelilerinden C.K.'nin kardeşine ait otomobilin, dün gece evinin önünde kurşunlandığı ortaya çıktı. Konu hakkında yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren R.Ç.B. ve O.D. isimli şüphelilerin de olayda kullandıkları silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.