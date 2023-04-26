Kahvehaneyi basıp, husumetli oldukları 1 kişi öldürüp, 5 kişi de yaralayan şüpheliler adliyede | Video
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, bir kahvehaneyi basıp, husumetli oldukları Mustafa Er'i (29) öldürüp, 5 kişi de yaraladıkları belirlenip gözaltına alınan 5 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelilerden C.K.'nin kardeşine ait otomobilin, dün gece evinin önünde kurşunlandı. Polis, otomobilin kurşunlanmasıyla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yaralılardan sadece Ali Ay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Poliste 36 ayrı suç kaydı olduğu belirtilen Mustafa Er, ertesi gün toprağa verildi.
Öte yandan M.D.Ç.'nin, husumetli olduğu grup tarafından kısa bir süre önce darbedildiği öğrenildi. M.D.Ç.'nin yaşadığı olay sonrası şüphelileri öldürmek için plan yaptığı, daha sonra da kahvehaneye giderek silahlı saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Olay sonrası kaçan M.D.Ç. ve C.K.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdüren İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Selçuk ilçesine kaçtığını tespit etti. Şüphelilerin, Kuşadası ilçesinde irtibat kurduğu organizatörler aracılığıyla yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalıştığı belirlendi.
Bunun üzerine harekete geçen polis, M.D.Ç. ve C.K.'nin yanı sıra yardım ve yataklık ettiği yatıkları ileri sürülen 6 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 4 tabanca, 31 fişek ve 1 kasatura ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 3'ü salıverildi.
Diğer 5 şüpheli ise işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.
ŞÜPHELİNİN KARDEŞİNE AİT OTOMOBİL KURŞUNLANDI
Öte yandan; olayın şüphelilerinden C.K.'nin kardeşine ait otomobilin, dün gece evinin önünde kurşunlandığı ortaya çıktı. Konu hakkında yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren R.Ç.B. ve O.D. isimli şüphelilerin de olayda kullandıkları silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
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