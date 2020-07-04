Video Yaşam Kaldırımda yürüyen kadına otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasında | Video

Kaldırımda yürüyen kadına otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasında | Video

Kaldırımda yürüyen kadına otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasında | Video
04.07.2020 | 18:25

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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kadına otomobilin çarpma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Olay, dün Turgutlu ilçesi Altay Mahallesi 7 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir İ. yönetimindeki 45AEV 067 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, o sırada kaldırımda yürüyen Ayten Öztürk'e (42) çarptı. Hızını alamayan otomobil, bir iş yerinin vitrinine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Kaza görüntülerinin kaydedildiği iş yerinin sahibi Bilgin Gürel, "Dün iş yerimizde çalışırken bir anda fren sesi duymamızla birlikte aracın bir tanesi duvara vurdu. Neye uğradığımızı şaşırdık. Genç bir arkadaşımız yan tarafımızdaki kolona çarparak durabildiğini gördük. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir bayana da çarptığını öğrendik. Çok şükür kimsede bir sıkıntı yok. Dikkatli olmak gerekiyor. Allah bir daha böyle bir kaza yaşatmasın" dedi.

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