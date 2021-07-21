Kamboçya açıklarında tekne yandı: 1 ölü | Video
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Sıcaktan bunalan tilki ailesi yuvalarının önünde görüntülendi | Video 21.07.2021 | 14:46
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Antalya’da "niye baktın" kavgasında yumruklar konuştu | Video 21.07.2021 | 14:47
Kamboçya açıklarında bir teknenin alev alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise hafif yaralandı.