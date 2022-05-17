Kameraya yakalanınca saçını kazıtmış! "Çekme kardeşim, esnaf adamız" | Video

İstanbul Arnavutköy’de M.A.’nın evine giren hırsızlar evdeki değerli eşyaları çalıp kayıplara karıştı. Kameralara yakalandığını anlayan hırsızlardan biri saçını kazıtsa da polis ekiplerinden kurtulamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan hırsızın adliyeye sevk edilirken basın mensuplarına “çekme kardeşim esnaf adamız” dedi.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Esenkaya sokakta M.A.'ya ait olan bir adrese giren iki hırsız adreste bulunan değerli eşyaları çalıp kayıplara karıştı. Kendileri dışardayken evinin soyulduğunu öğrenen M.A. hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada incelenen kamera görüntülerinde iki hırsız tespit edildi. Hırsızlardan birinin daha önceden 28 suç kaydı bulunan 21 yaşındaki Fatih T. Olduğu belirlendi.

SAÇ KESTİRİP KURTULMAYA ÇALIŞMIŞ

Şüpheli Fatih T. olaydan bir gün sonra yine Arnavutköy'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra kameralara yakalandığını anlayınca saçını kestirip kılık değiştirmeye çalıştığı öne sürüldü. Fatih T.nin aynı gün içinde Bağcılar ve Küçükçekmece'de de hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edildi.

"ÇEKME ESNAF ADAMIZ"

Tüm bu olayları yaptığı öne sürülen şüpheli Fatih T. Adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere yaptığı suç değilmiş gibi 'çekme kardeşim esnaf adamız' dediği görüldü. Asayiş Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.