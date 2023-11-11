Kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video
Sivas’ın Gemerek ilçesinde kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadının son anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:08
Kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video 11.11.2023 | 09:46
01:29
Polisi ezip kaçmak isteyen 2 kişi tutuklandı | Video 11.11.2023 | 09:46
22:55
Esra Erol’da büyük yüzleşme! 4 çocuk annesi Ceylan tehditle mi kaçırıldı? 10.11.2023 | 19:55
08:40
İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısı ortaya çıkıyor 10.11.2023 | 19:32
00:48
Sahaya atlayan taraftara futbolcu tokadı 10.11.2023 | 19:32
00:58
02:15
Feci kazada şans eseri yaralanan olmadı | Video 10.11.2023 | 15:59
00:52
Avcılar'da kamyonun damperi alt geçide çarptı | Video 10.11.2023 | 15:57
02:58
Büyükçekmece'de şaşırtan görüntü: Bedava mezar buldu içine girdi! | Video 10.11.2023 | 15:21
00:33
03:00
00:46
Güven timlerinden şüpheli taksiye film gibi operasyon | Video 10.11.2023 | 15:11
04:12
Freni patlayan kamyon caddeyi savaş alanına çevirdi | Video 10.11.2023 | 15:11
04:12
01:44
Sakarya’da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı | Video 10.11.2023 | 13:56
01:06
Tartıştığı 2 kadını tabancayla vurdu, olay yerinde gözaltına alındı | Video 10.11.2023 | 13:56
02:06
Zagreb'te ünlü ressamlar Atatürk portreleri çizdi | Video 10.11.2023 | 13:42
01:02
370 kişinin öldüğü binanın müteahhidini depremzede kadınlar yakaladı | Video 10.11.2023 | 13:47
02:08
00:37
Yükselen siren sesiyle gözyaşlarına hakim olamadı | Video 10.11.2023 | 12:57