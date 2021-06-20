Video Yaşam Kapadokya’da Babalar Günü gökyüzünde kutlandı | Video

Kapadokya’da Babalar Günü gökyüzünde kutlandı | Video

Kapadokya’da Babalar Günü gökyüzünde kutlandı | Video
20.06.2021 | 09:10

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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları bu kez babaların bu mutlu gününe ortak oldu.

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Ürgüp Belediyesi tarafından Babalar Günü dolayısıyla hayatında ilk kez balona binecek olan 10 baba için Kapadokya'da balon turu düzenlendi. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve beraberindeki babalar bu sabah gün doğumunu gökyüzünde karşılayarak Babalar Günü'nü gökyüzünde kutladı.
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk bu özel günde kıymetli babalarımız ile Ürgüp'ümüzü temsil eden ve balona ilk defa binecek olan babalarımız ile Babalar Günü'nü gökyüzünde kutluyoruz dedi. Aktürk, " Şuan sabahın erken saatlerinde bu özel günde özel babalarımız ile kıymetli babalarımız ile Ürgüp'ümüzü temsil eden ve balona ilk defa binecek babalar ile bu Babalar Günü'nde hep birlikte balon turuna çıkacağız. Bizlerde hem şuan hayatta olan hem de ebediyete uğurladığımız tüm babalarımızın bu özel gününü Ürgüp olarak Ürgüp Belediyesi olarak kutlamayı bu şekilde değişik bir ambiyans ile yaşatalım istedik. Bu vesileyle Ürgüp'te ilk defa balona binecek 10 tane kıymetli insanla bugün birlikteyiz. Tüm Türkiye'deki kıymetli insanların, çınarlarımız, öğreticilerimiz, ustalarımız olan o kıymetli babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Hayatında ilk kez balona binme sevincini yaşadığını ifade eden Ali Duygulu'da açıklamasında, " İlk defa balon turuna katılıyorum. Bu mutlu günümüzde bütün babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Ayrıca Ürgüp Belediye Başkanımıza böyle önemli bir günde bize sürpriz yaptığı için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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