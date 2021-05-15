Kaplumbağaya jandarma şefkati | Video

Zonguldak’ta jandarma ekipleri tam kapanma sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi. Tim, araç yolunda ilerleyen bir kaplumbağayı ise bulunduğu yerden alarak yeşil alana bıraktı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi ekiplerince, hayvanların beslenebilmesi için kent merkezinin yanı sıra ormanlık alanlar ve ilçelerde farklı noktalara mama, yem ve su konuldu.

Sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşayıp yiyecek ve içecek bulmakta zorlandığı alanlarda yapılan dağıtımlar esnasında jandarma ekipleri karşılaştıkları sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenerek şefkat gösterdi. Jandarma ekipleri tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarına su ve mama vermeye devam edecek.