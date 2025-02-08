Kar maskeli soyguncular kuyumcuyu böyle talan etti! Soygun anı kamerada | Video
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir kuyumcudan 1 milyon 200 bin TL değerinde altın çalan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklanırken, soygun anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Polisin yaptığı detaylı çalışmalar sonucunda 31 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu otomatik tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, suçta kullanıldığı değerlendirilen motosiklet kaskları, kar maskeleri ve eldivenler, çeşitli ziynet eşyaları ve 64 bin 500 TL nakit para ele geçirildi. Ayrıca suç örgütü liderleri adına bastırılmış 2 araç plakası, sahte banka kartları, bir dizüstü bilgisayar ve dijital materyaller bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden S.D., F.S., F.T., B.K. ve İ.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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