Kar ve fırtına sonrası İstanbul Boğazı turkuaza büründü | Video

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Etkili olan şiddetli rüzgâr ve kar yağışının ardından İstanbul Boğazının rengi değişti. Turkuaz rengiyle muhteşem bir görsel oluşturan İstanbul Boğaz'ı havadan görüntülendi.
Marmara Bölgesi'nde günlerdir süren şiddetli rüzgar, yağmur ve kar yağışının ardından İstanbul Boğazının rengi değişti. Turkuaza bürünen boğazdaki renk değişimi kartpostallık görüntüler oluşturdu. İstanbullular ise o anları ölümsüzleştirmek için deniz önünde fotoğraf çekildi. Öte yandan Turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı drone ile havadan görüntülendi.
"DENİZİN RENGİ BÖYLE DAHA GÜZEL GÖRÜNÜYOR"
Turkuaz rengine bürünen deniz hakkında konuşan Ahmet Yılmaz, "Yürümek, hava almak için güzel bir gün, denizin rengi neden böyle bilmiyorum. Deniz için değil öylesine yürüyüş için çıkmıştım. Denizin rengi böyle daha güzel görünüyor. 2 gündür denizin rengi böyle, ama neyin sonucu bilmiyorum" dedi.