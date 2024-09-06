Video Yaşam Karaman'da aracın motorunun fırladığı feci kaza kamerada: 2 yaralı
Karaman'da aracın motorunun fırladığı feci kaza kamerada: 2 yaralı

Karaman'da aracın motorunun fırladığı feci kaza kamerada: 2 yaralı

06.09.2024 | 12:34

Karaman’da iki otomobilin karıştığı kazada otomobillerden birinin motoru yerinde sökülerek fırlaması kameraya yansırken, 2 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Y. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce orta refüje, sonrada yol kenarındaki beton duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle dönmeye başlayan otomobil daha sonra ayni istikamette seyreden Mehmet G. idaresindeki otomobile çarpışarak durabildi. Kazada Mehmet Y'nin kullandığı otomobilin motorunun yerinen çıkarak yola fırladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 34 HJ 5793 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Y. ile araçta bulunan Fikri Y., yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Karaman’da aracın motorunun fırladığı feci kaza kamerada: 2 yaralı 01:32
Karaman'da aracın motorunun fırladığı feci kaza kamerada: 2 yaralı 06.09.2024 | 12:34
Batman’da bilgisayar kasalarında uyuşturucu ele geçirildi 00:55
Batman’da bilgisayar kasalarında uyuşturucu ele geçirildi 06.09.2024 | 12:15
SON DAKİKA | Dilan Polat tahliye kararı verilen eşi Engin Polat’ı almak için Çorlu’ya gidiyor 03:17
SON DAKİKA | Dilan Polat tahliye kararı verilen eşi Engin Polat'ı almak için Çorlu'ya gidiyor 06.09.2024 | 11:42
SON DAKİKA | Dilan Polat’ın ilk Instagram paylaşımı! Engin Polat’ın tahliye kararı ardından... 02:17
SON DAKİKA | Dilan Polat'ın ilk Instagram paylaşımı! Engin Polat'ın tahliye kararı ardından... 06.09.2024 | 11:18
Engin Polat da tahliye edildi! Dilan Polat’ın sevinci kamerada 01:00
Engin Polat da tahliye edildi! Dilan Polat'ın sevinci kamerada 06.09.2024 | 11:05
SON DAKİKA | Engin Polat da tahliye edildi! Dilan Polat’ın sevinci kamerada 04:16
SON DAKİKA | Engin Polat da tahliye edildi! Dilan Polat'ın sevinci kamerada 06.09.2024 | 11:02
Tunceli’de baraj gölüne uçan araç kamerada! 4 kişi böyle kurtarıldı... 01:39
Tunceli’de baraj gölüne uçan araç kamerada! 4 kişi böyle kurtarıldı... 06.09.2024 | 10:30
Çanakkale’de otomobil mısır tarlasına uçtu: Anne ve kızı hayatını kaybetti 00:57
Çanakkale’de otomobil mısır tarlasına uçtu: Anne ve kızı hayatını kaybetti 06.09.2024 | 10:24
Adıyaman’da kepçe operatörü ve işçilerin sıradışı salıncak keyfi kamerada! 02:08
Adıyaman'da kepçe operatörü ve işçilerin sıradışı salıncak keyfi kamerada! 06.09.2024 | 09:37
Bursa’da bu sokağa girenler kendini yerde buluyor 04:06
Bursa'da bu sokağa girenler kendini yerde buluyor 06.09.2024 | 10:24
Erzurum’da otobüste fenalaşan kadını şoför acil servise yetiştirdi 05:01
Erzurum’da otobüste fenalaşan kadını şoför acil servise yetiştirdi 06.09.2024 | 09:38
İstanbul’da metrobüs yanıyor! İşte olay yerinden ilk görüntüler 00:56
İstanbul'da metrobüs yanıyor! İşte olay yerinden ilk görüntüler 06.09.2024 | 09:47
SON DAKİKA: İstanbul’da yanan Metrobüs kamerada! 05:34
SON DAKİKA: İstanbul'da yanan Metrobüs kamerada! 06.09.2024 | 09:40
SON DAKİKA | İstanbul’daki Metrobüs yangınından yeni görüntüler ortaya çıktı 03:46
SON DAKİKA | İstanbul'daki Metrobüs yangınından yeni görüntüler ortaya çıktı 06.09.2024 | 09:29
SON DAKİKA: İstanbul’da Mertrobüs yangını! 01:46
SON DAKİKA: İstanbul'da Mertrobüs yangını! 06.09.2024 | 09:25
Sakarya’da 35 yaşındaki kadın silahla başından vuruldu! 02:08
Sakarya’da 35 yaşındaki kadın silahla başından vuruldu! 06.09.2024 | 08:35
Hatay’da direğe çarpan araç hurdaya döndü... 4 kişi yaralandı! 01:06
Hatay'da direğe çarpan araç hurdaya döndü... 4 kişi yaralandı! 06.09.2024 | 09:06
Ankara’da restoran bahçesinde yemek arayan ayı kamerada! 00:42
Ankara'da restoran bahçesinde yemek arayan ayı kamerada! 06.09.2024 | 08:35
Eskişehir’de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 4 kişi yaralandı 02:08
Eskişehir'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 4 kişi yaralandı 06.09.2024 | 09:00
Aksaray’da taşlı sopalı kavga kamerada: 1’i ağır 4 yaralı 00:37
Aksaray'da taşlı sopalı kavga kamerada: 1'i ağır 4 yaralı 06.09.2024 | 08:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA