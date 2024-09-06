Karaman'da aracın motorunun fırladığı feci kaza kamerada: 2 yaralı 06.09.2024 | 12:34 Karaman’da iki otomobilin karıştığı kazada otomobillerden birinin motoru yerinde sökülerek fırlaması kameraya yansırken, 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Y. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce orta refüje, sonrada yol kenarındaki beton duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle dönmeye başlayan otomobil daha sonra ayni istikamette seyreden Mehmet G. idaresindeki otomobile çarpışarak durabildi. Kazada Mehmet Y'nin kullandığı otomobilin motorunun yerinen çıkarak yola fırladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 34 HJ 5793 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Y. ile araçta bulunan Fikri Y., yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.