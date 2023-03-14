Video Yaşam Karaman’da yağan yağmur üreticiyi sevindirdi | Video
Karaman’da yağan yağmur üreticiyi sevindirdi | Video

Karaman’da yağan yağmur üreticiyi sevindirdi | Video

14.03.2023 | 11:47

Türkiye’de en az yağış alan bölgelerinden birisi olan Karaman’da, yağmur yağışları üreticileri sevindirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Karaman'da kıraç alana ekilen yaklaşık 1 milyon dekar hububatın yağmur yağışlarına ihtiyacı olduğunu söyledi. Yağmur yağışının ardında ekili arazilerde incelemelerde bulunan Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, "Bu yılın yağış oranlarına baktığımız vakit çok kurak bir yıl geçiriyoruz. Ekilen ürünlerimiz yeni çıkmaya başladı. Şuan için bir bitkisel kuraklık yok. Ürünlerimizin tamamına yakını çıkmış durumda. Meteorolojiden aldığımız verilere göre, dün geceden buyana geçen 10 saatlik süre diliminde metrekareye 20 kilo gramın üzerinde bir yağış düştü. Bu da iyi bir rakam. İnşallah ileriki günlerde de bölgemiz yağışlı görünüyor, bu da çiftçilerimizi hayliyle sevindiriyor. Çiftçimizin herşeyi suya dayalı. Bu sene yeraltı kaynaklarımız ile barajlarımızda su doluluk oranları oldukça düşük. Bu yağışların arkasının gelmesi en büyük beklentimizdir. Karaman'da yaklaşık 1 milyon dekar kıraç alanda hububat ekimleri yapılıyor. Bunların sulanmasıyla ilgili bahar yağışları hayati önem taşıyor. Mart ve Nisan aylarının bol yağışlı geçmesini temenni ediyoruz. Bu anlamda meteorolojik veriler bizleri mutlu ediyor. Yağışsız geçen bir kıştan sonra bahar yağışlarının yüzleri güldürmesini bekliyoruz" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Depreme 7. katta yakalandılar, kaçışlarını anbean kaydettiler! | Video 02:16
Depreme 7. katta yakalandılar, kaçışlarını anbean kaydettiler! | Video 14.03.2023 | 11:57
Müge Anlı’da ikinci Sinan Sardoğan vakası! Köy halkının korkulu rüyası oldu! Döndü Boztepe olayında yeni gelişme... | Video 04:28
Müge Anlı'da ikinci Sinan Sardoğan vakası! Köy halkının korkulu rüyası oldu! Döndü Boztepe olayında yeni gelişme... | Video 14.03.2023 | 11:23
Doğa canlandı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı | Video 04:42
Doğa canlandı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı | Video 14.03.2023 | 11:47
Karaman’da yağan yağmur üreticiyi sevindirdi | Video 01:47
Karaman’da yağan yağmur üreticiyi sevindirdi | Video 14.03.2023 | 11:47
Aşiretin sünnet düğününde milyonlar havada uçuştu! Bavullara koyarak salondan çıkardılar... | Video 04:19
Aşiretin sünnet düğününde milyonlar havada uçuştu! Bavullara koyarak salondan çıkardılar... | Video 14.03.2023 | 11:05
İslahiye’nin Çerçili Mahallesi’nde depremlerde oluşan yarık ve çöküntüler görüntülendi | Video 04:26
İslahiye'nin Çerçili Mahallesi'nde depremlerde oluşan yarık ve çöküntüler görüntülendi | Video 14.03.2023 | 11:18
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 14 Mart 2023 Salı atv izle! | Video 04:40
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 14 Mart 2023 Salı atv izle! | Video 14.03.2023 | 11:21
Fatih’teki park yeri cinayetine ilişkin aranan 2 şüpheli yakalandı | Video 00:26
Fatih'teki park yeri cinayetine ilişkin aranan 2 şüpheli yakalandı | Video 14.03.2023 | 10:56
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı | Video 01:11
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı | Video 14.03.2023 | 10:54
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Freni boşalan kamyonetten kıl payı kurtuldular | Video 02:46
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Freni boşalan kamyonetten kıl payı kurtuldular | Video 14.03.2023 | 10:47
Son Dakika: Küçükçekmece’de metruk binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi! | Video 00:25
Son Dakika: Küçükçekmece'de metruk binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi! | Video 14.03.2023 | 10:48
Kendisi gözcülük yaptı, sevgilisi bebek arabası çaldı! O anlar kamerada | Video 01:24
Kendisi gözcülük yaptı, sevgilisi bebek arabası çaldı! O anlar kamerada | Video 14.03.2023 | 10:38
Müdür yardımcısı kadını böyle darp ettiler | Video 06:01
Müdür yardımcısı kadını böyle darp ettiler | Video 14.03.2023 | 10:15
SON DAKİKA! Kahramanmaraş’ta 4,7 büyüklüğünde deprem | Video 03:14
SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem | Video 14.03.2023 | 10:21
Mardin’de depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 00:50
Mardin'de depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 14.03.2023 | 10:21
Mardin’de depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 00:50
Mardin’de depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 14.03.2023 | 10:15
Bebek arabası çalan sevgililer tutuklandı! Hırsızlık anları kamerada | Video 01:25
Bebek arabası çalan sevgililer tutuklandı! Hırsızlık anları kamerada | Video 14.03.2023 | 09:55
Kahramanmaraş’ta 120 kişilik binadan 6 kişi kurtuldu | Video 04:46
Kahramanmaraş'ta 120 kişilik binadan 6 kişi kurtuldu | Video 14.03.2023 | 09:38
İzmir’de 177 bin 346 adet sahte ilaç ele geçirildi | Video 01:02
İzmir'de 177 bin 346 adet sahte ilaç ele geçirildi | Video 14.03.2023 | 09:42
Bulgaristan’dan Türkiye’ye sokulan kaçak içki Tekirdağ’da yakalandı | Video 01:30
Bulgaristan’dan Türkiye'ye sokulan kaçak içki Tekirdağ’da yakalandı | Video 14.03.2023 | 09:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA