Video Yaşam Kardan Atatürk büstü yaptı | Video
Kardan Atatürk büstü yaptı | Video

Kardan Atatürk büstü yaptı | Video

20.03.2022 | 13:16

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Kocaeli Gölcük İlçesi Değirmendere’de ikamet eden Görsel Sanatlar Öğretmeni Serkan Akçadağ, yoğun kar yağışı devam ederken yapmış olduğu kardan Atatürk büstü ile büyük beğeni topladı.

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Kocaeli'nde Cuma gününden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı, zaman zaman hayatı olumsuz yönde etkilese de, küçük büyük pek çok kişide karın tadını çıkardı. Yoğun kar yağışının ardından pek çok noktada kardan adamlar yapıldı. Ancak Gölcük İlçesi Değirmendere'de ikamet eden ve Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesinde Görsel Sanatlar Öğretmeni olarak görev yapan Serkan Akçadağ, farklı bir çalışmaya imza attı.

İzzet Baysal Üniversitesi Resim Bölümü Mezunu olan 46 yaşındaki Akçadağ, kar yağışı sonrası oturduğu sitenin bahçesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün kardan büstünü yaptı. Oturduğu bölgede görenler tarafından oldukça beğenilen büst, sosyal medya hesaplarında da paylaşılınca büyük ilgi gördü.

2 SAAT SÜRDÜ

Fotoğraf ve heykel sanatına merakı olduğunu ve fırsat buldukça bu alanda çalışmalar yaptığını ifade eden Akçadağ, "Zaman zaman böyle fırsatları değerlendiriyorum. Daha önce kardan kadın yapmıştım. Bu defa Atatürk Büstü yapmaya karar verdim. Büyük bir büst yapacaktım. Ancak kar beklediğim gibi fazla olmadı. Biraz küçük oldu. Yaklaşık 2 saatte tamamladım. Komşularım ve sitenin çocukları oldukça beğendi. Bol bol fotoğraf çekildiler. Gerçi bir süre sonra eriyip gidecek ama hem benim hem de burada yaşayanlar için güzel bir anı olarak kalıyor" dedi.

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