Kardeşini pompalı tüfekle saldırıda kaybetti, acil serviste doktora saldırdı! O anlar kamerada | Video
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 8 Şubat tarihinde Tayfun Avcı, pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Ambulansla kalbi durmuş halde Bayramiç Devlet Hastanesi'ne getirildi. Acil Servis'te yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tayfun Avcı'nın ağabeyi İ.A. Acil Servis'te Nöbetçi Doktor O.M.'ye saldırdı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
AĞABEYİ DOKTORA SALDIRDI
Pompalı tüfekle saldırı sonucu Tayfun Avcı kalbi durmuş halde ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saat 22.30 sıralarında Acil Servis'te Tayfun Avcı'nın ağabeyi İ.A., Acil Servis'te Nöbetçi Doktor O.M.'ye saldırdı. Saldırı anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Yaşanan saldırının ardından saldırıyı gerçekleştiren İ.A. polis tarafından gözaltına alındı. Doktor kendisine saldıran İ.A.'dan şikayetçi oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırı anı ise Acil Servis'teki güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kalabalık bir grubun Acil Servis içinde bulunduğu ve içlerinden birinin bir süre sonra doktora saldırdığı görülüyor.
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