Video Yaşam Karkamış'ta roketli saldırıda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş, son yolculuğuna uğurlandı | Video
Karkamış'ta roketli saldırıda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş, son yolculuğuna uğurlandı | Video

Karkamış'ta roketli saldırıda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş, son yolculuğuna uğurlandı | Video

22.11.2022 | 10:51

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Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden dün atılan roket-havanlar nedeniyle hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş'ın cenazesi, toprağa verildi. Karataş'ın annesi sinir krizleri geçirdi...

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