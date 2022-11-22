Karkamış'ta roketli saldırıda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş, son yolculuğuna uğurlandı | Video
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Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden dün atılan roket-havanlar nedeniyle hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş'ın cenazesi, toprağa verildi. Karataş'ın annesi sinir krizleri geçirdi...