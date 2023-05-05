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Karlı Süphan Dağı’nın eteklerin kuzu ve koyunların renkli buluşması | Video

Karlı Süphan Dağı’nın eteklerin kuzu ve koyunların renkli buluşması | Video

05.05.2023 | 11:47

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan karlı Süphan Dağı’nın 3 bin rakımlı eteklerinde koyun ve kuzuların buluşması renkli görüntüler oluşturdu.

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Tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan Adilcevaz ilçesinde havaların ısınmasıyla küçükbaş hayvan sürülerinin yaylalara yolculuğu da başladı. Süphan Dağı'nın 3 bin rakımlı bölgesinde otlatılan koyunların kuzularıyla buluşması renkli görüntüler oluşturdu. Kokularından annelerini bulan kuzular, süt emmenin ardından yeniden ayrılıyor.

Ekrem Arvas isimli vatandaş, hayvancılığın zor bir iş olduğunu belirterek, "Hayvancılık emek ve sabır ister. Aynı zamanda zevklidir. Kış aylarında köyde yaşıyoruz, yazın ise Süphan Dağı'nın eteklerindeki yaylaya çıkıyoruz. Yüksek rakımlı bu yerlerde hayvanlarımızı otlatıyoruz" dedi.

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