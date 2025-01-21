Kartalkaya'da yangın! 10 ölü, 32 yaralı | Video
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
Bölgede çalışmalar sürüyor.
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