Kastamonu'da hafif ticari araç hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ağır yaralı | Video

Kastamonu’nun Daday ilçesinde hafriyat kamyonuna çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Daday ilçesi Daday-Abana karayolu İnciğez köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alparslan T. idaresindeki hafif ticari araç, yol yapım inşaatında çalışan ve yol üzerine durduğu iddia edilen Ahmet D. Yönetimindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada araçta sıkışan Ahmet T. yaralandı.Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Alparslan T., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Alparslan T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.