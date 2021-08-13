Kastamonu'da selin geliş anı görüntüleri ortaya çıktı! Kastamonu Bozkurt'taki sel dehşeti kamerada

Son dakika haberleri... Orta ve Batı Karadeniz aşırı yağışlar nedeniyle büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi selden en fazla etkilenen yerlerden biri oldu. Şehir merkezi adeta bir tsunami gibi gelen sulara teslim oldu. Sel sırasında çekilen bir götünrü ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi.