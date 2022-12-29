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OTOMATİK OYNAT
02:40
Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde yoğun sis | Video 29.12.2022 | 15:00
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"Peşinde dolandırıcılar var" diyerek 380 bin TL'sini aldılar | Video 29.12.2022 | 13:36
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EYT kuyruğunda bekleyen vatandaş 6’lı masayı topta tuttu | Video 29.12.2022 | 12:45
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Basın Ekspres yolunda trafiği tehlikeye atan sürücüler yakalandı | Video 29.12.2022 | 12:22
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Kaçırmaya çalıştığı genç kadını vurarak hastanelik etti | Video 29.12.2022 | 12:00
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Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde patlama anı kamerada | Video 29.12.2022 | 11:57
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Iğdır'da zırhlı askeri araç devrildi: 12 asker yaralı | Video 29.12.2022 | 11:53
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Çocuklarına işkenceden tutuklanan çift, komşulara "düştüler" demiş | Video 29.12.2022 | 11:22
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Yorgan altından uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı | Video 29.12.2022 | 11:00
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DEAŞ'ın askeri yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı | Video 29.12.2022 | 11:00
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 29 Aralık 2022 Perşembe atv izle! | Video 29.12.2022 | 10:32
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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 24 yabancı uyruklu şahıs yakalandı | Video 29.12.2022 | 09:44
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Koltuk değnekli şahsın meyve bıçağıyla soygun girişimi kamerada | Video 29.12.2022 | 09:44
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Kağıthane'de yolda yürürken düştü, üzerinden otomobil geçti | Video 29.12.2022 | 09:53
Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Trafik ekipleri de sürücülere dikkatli bir şekilde ilerlemeleri noktasında uyarılarda bulundu.