Video Yaşam Kavga sırasında rastgele ateş açtı, 22 yaşındaki genci öldürdü | Video
Kavga sırasında rastgele ateş açtı, 22 yaşındaki genci öldürdü | Video

Kavga sırasında rastgele ateş açtı, 22 yaşındaki genci öldürdü | Video

19.07.2023 | 16:46

İstanbul Pendik’te pompalı tüfekle rastgele ateş açan bir grup ihbarına giden ekipler olay yeri yakınında metruk bina içerisinde başından vurulmuş bir genç buldu. 22 yaşındaki Ahmet Çal’ın hayatını kaybettiği belirtilirken konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde pompalı tüfekle ateş açan şüphelinin de aralarında olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Pendik Yayalar Mahallesinde dün sabaha karşı silahlı kavga çıktığı bilgisi üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri hemen olay yerine geçti. Yapılan incelemelerde olay yeri yakınında bulunan metruk bina içerisinden başından vurulmuş halde bir gencin cesedi bulundu.

22 yaşındaki Ahmet Çal'ın ölümüyle ilgili olarak aynı yerde birlikte kaldıkları arkadaşları B.G. ve F.B.'nin ifadesine başvuran ekipler çalışmalarını derinleştirdi.

Yapılan görüşmeden arkadaşlarının vurulduğu sırada olay yerinden kaçarak giden 3 kişiyi gördüklerini söylediler. Polis ekiplerince yapılan olay yeri incelemesinde 1 adet boş kovan, 1 adet kartuş ve 85.3 gram esrar ele geçirildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmalarında olaya karıştığı tespit edilen G.D.,Y.D., B.G., S.K. ve A.K. isimli şahıslar ikamet adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada çeşitli suçlardan toplamda 58 suç kayıtları olduğu belirlendi. Adreste yapılan aramalarda ise 1 adet pompalı tüfek ve 3 adet dolu tüfek kartuşu ele geçirildi. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamanın devamında G.D. isimli şahsın pompalı tüfek ile metruk binaya doğru ateş açtığı belirlendi. Açılan ateş sonucunda Ahmet Çal'ın başından vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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