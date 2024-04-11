Kavşağı boks ringine çevirdiler: O anlar kamerada | Video
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde iki sürücü arasında kavşakta kavga çıktı. Elinde balonu ile olayın ortasında kalan ve ağlamaya başlayan küçük çocuğa aldırış etmeden kavgaya devam eden vatandaşları, çevredekiler güçlükle ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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