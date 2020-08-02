Video Yaşam Kayıp Miraç'ı arama çalışmalarında son durum: Diyarbakır Dicle'den kaybolan Miraç... | Video

Kayıp Miraç'ı arama çalışmalarında son durum: Diyarbakır Dicle'den kaybolan Miraç... | Video

Kayıp Miraç'ı arama çalışmalarında son durum: Diyarbakır Dicle'den kaybolan Miraç... | Video
02.08.2020 | 16:09

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3 gündür izine rastlanmayan Miraç'ın bulunması için bazı evler ile ahırlarda da arama yapılıyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü, annesi Firdevs Çiçek ve 2 kardeşiyle birlikte Dicle ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan anneannesine bayram ziyaretine giden Miraç Çiçek, evin önünde oynarken kayboldu. Oğullarının kaybolduğunu fark eden aile, tüm aramalarına rağmen Miraç'ı bulamayınca, jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, UMKE ekibi ile güvenlik korucusu ve sağlık görevlisi sevk edildi.

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