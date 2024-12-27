Kayseri'de cinayet! Bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti | Video 27.12.2024 | 09:38 Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi Subaşı Sokak üzerinde bulunan parkta gece saatlerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.C., yanındaki bıçak ile Yasin D.'ye (46) saldırdı. Yasin D. vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, B.C. de kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan talihsiz adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Olayın ardından kaçan şüpheli B.C. de polis ekipleri tarafından yakalandı.Olayın ardından hastanede tedavi altına alınan Yasin D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan B.C.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.