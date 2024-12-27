Kayseri'de cinayet! Bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti | Video
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Olayın ardından hastanede tedavi altına alınan Yasin D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan B.C.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
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