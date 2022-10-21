Kayseri'de nitelikli dolandırıcılık yapanlara büyük darbe: 36 gözaltı | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:34
Kamyon gibi yüklenmiş otomobil trafikte böyle ilerledi | Video 21.10.2022 | 14:54
00:51
03:51
05:41
01:32
Kırtasiyeci, gürültü yapan çocukları tekme tokat dövdü | Video 21.10.2022 | 13:03
01:53
01:09
01:12
01:19
Doğu Ekspres'inde kalp krizi feçiren yaşlı kadın hayatını kaybetti | Video 21.10.2022 | 11:56
01:30
01:00
Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 21 gözaltı | Video 21.10.2022 | 11:16
09:46
atv CANLI YAYIN izle: 21 Ekim 2022 Cuma atv izle! | Video 21.10.2022 | 11:32
01:09
Edirne'de kullanılmayan evin kömürlüğündea yangın çıktı | Video 21.10.2022 | 11:16
01:01
Freni boşalan kamyonet 6 aracı biçti: 1 yaralı | Video 21.10.2022 | 10:54
00:11
Okul servisine çakar takan şoför yakalandı | Video 21.10.2022 | 10:45
01:09
İstanbul'da 56 kişilik suç örgütü çökertildi! 13'ü sağlık çalışanı | Video 21.10.2022 | 10:38
04:45
00:16
00:22
03:25
Rize'de yaylalar beyaza büründü | Video 21.10.2022 | 09:45
Kayseri'de "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgütü kurmak" suçlarını işleyen 36 şüpheli, 277 polisin katıldığı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.