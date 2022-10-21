Video Yaşam Kayseri'de nitelikli dolandırıcılık yapanlara büyük darbe: 36 gözaltı | Video
Kayseri'de nitelikli dolandırıcılık yapanlara büyük darbe: 36 gözaltı | Video

Kayseri'de nitelikli dolandırıcılık yapanlara büyük darbe: 36 gözaltı | Video

21.10.2022 | 14:29

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Kayseri'de "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgütü kurmak" suçlarını işleyen 36 şüpheli, 277 polisin katıldığı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması çerçevesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'de operasyon düzenledi. "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacı ile örgüt kurma" suçlarını oluşturan 44 şüpheli şahsa yönelik 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 80 ekip, 277 polisin katıldığı şafak operasyonunda 36 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise suç ve suç unsuru olduğu değerlendirilen çok sayıda materyale el konuldu.
Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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