Kaza geçiren üç motosikletli genç hayatını kaybetti | Video

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OTOMATİK OYNAT
İstanbul Beşiktaş Dolmabahçe’de motosikletli gencin kontrolünü kaybederek diğer motosikletliye çarpması sonucu ağır yaralanan 3 genç hayatını kaybetti.
KAZADA ÜÇ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatih Çakıllı ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine, Ahmet Said Ceylan Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Edip Said Ceylan ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hastanede ameliyata alınan Fatih Çakıllı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Ağır yaralı Ahmet Said Ceylan olaydan 2 gün sonra, kuzeni Edip Said Ceylan ise birkaç hafta sonra tedavi gördüğü Bahçelievler Yenibosna'daki özel bir hastanede hayatını kaybetmişti.