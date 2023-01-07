Video Yaşam Kaza geçiren üç motosikletli genç hayatını kaybetti | Video
Kaza geçiren üç motosikletli genç hayatını kaybetti | Video

Kaza geçiren üç motosikletli genç hayatını kaybetti | Video

07.01.2023 | 15:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yolun karşısına geçmek isterken araç çarpmasıyla yaralandı | Video 00:38
Yolun karşısına geçmek isterken araç çarpmasıyla yaralandı | Video 07.01.2023 | 16:27
Kaza geçiren üç motosikletli genç hayatını kaybetti | Video 00:09
Kaza geçiren üç motosikletli genç hayatını kaybetti | Video 07.01.2023 | 15:50
“Reina” benzeri terör saldırısı planladılar! İstihbarat deşifre etti; kanlı saldırı önlendi | Video 00:19
“Reina” benzeri terör saldırısı planladılar! İstihbarat deşifre etti; kanlı saldırı önlendi | Video 07.01.2023 | 15:29
SON DAKİKA: Müge Anlı’daki Sinan Sardoğan’ın gözaltına alınırken çekilen yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:16
SON DAKİKA: Müge Anlı’daki Sinan Sardoğan'ın gözaltına alınırken çekilen yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 07.01.2023 | 15:28
Son Dakika: ’Katil Kasap’ın suç ortağı da yakalandı | Video 01:36
Son Dakika: 'Katil Kasap'ın suç ortağı da yakalandı | Video 07.01.2023 | 14:58
Gümrük muhafaza ekipleri İzmir’de 26 kilogram kokain ele geçirdi | Video 00:38
Gümrük muhafaza ekipleri İzmir’de 26 kilogram kokain ele geçirdi | Video 07.01.2023 | 13:31
Tokat’ta gizli buzlanma kazaya neden oldu: 7 yaralı | Video 03:35
Tokat’ta gizli buzlanma kazaya neden oldu: 7 yaralı | Video 07.01.2023 | 11:59
Seyir halindeki tır otomobile çarpmamak için kaza yaptı | Video 00:52
Seyir halindeki tır otomobile çarpmamak için kaza yaptı | Video 07.01.2023 | 11:52
İşyerinden 6 milyon çalan hırsızlar suç makinası çıktı | Video 02:21
İşyerinden 6 milyon çalan hırsızlar suç makinası çıktı | Video 07.01.2023 | 11:42
69 yıl kesilmiş cezası olan gaspçı yakalandı | Video 00:08
69 yıl kesilmiş cezası olan gaspçı yakalandı | Video 07.01.2023 | 11:31
Gümrük muhafaza ekipleri İzmir’de 26 kilogram kokain ele geçirdi | Video 02:16
Gümrük muhafaza ekipleri İzmir’de 26 kilogram kokain ele geçirdi | Video 07.01.2023 | 11:06
Camları kırıp hırsızlık yapıyordu...Yakalanıp tutuklandı! | Video 00:45
Camları kırıp hırsızlık yapıyordu...Yakalanıp tutuklandı! | Video 07.01.2023 | 11:12
Değnekçiler böyle yakalandı! Caddeyi otopark gibi kullanmışlar… 00:31
Değnekçiler böyle yakalandı! Caddeyi otopark gibi kullanmışlar… 07.01.2023 | 11:12
Aşırı buzlanma ve sis nedeniyle çok sayıda araç birbirine girdi: 2 ölü, 7 yaralı | Video 01:55
Aşırı buzlanma ve sis nedeniyle çok sayıda araç birbirine girdi: 2 ölü, 7 yaralı | Video 07.01.2023 | 11:06
3 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü | Video 01:40
3 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü | Video 07.01.2023 | 11:06
Kağıthane’deki silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:55
Kağıthane'deki silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 07.01.2023 | 10:42
Kadıköy’de taksi takla attı, 3’ü ağır 4 yaralı | Video 06:04
Kadıköy'de taksi takla attı, 3'ü ağır 4 yaralı | Video 07.01.2023 | 09:51
Mersin’de asayiş operasyonu: 25 gözaltı kararı | Video 02:47
Mersin'de asayiş operasyonu: 25 gözaltı kararı | Video 07.01.2023 | 09:49
Van’da beklenen kar yağmadı: Kayak sezonu açılamadı | Video 04:04
Van’da beklenen kar yağmadı: Kayak sezonu açılamadı | Video 07.01.2023 | 09:49
Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında SON DAKİKA: Sinan Sardoğan gözaltına alındı! İşte o anlar... | Video 01:29
Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında SON DAKİKA: Sinan Sardoğan gözaltına alındı! İşte o anlar... | Video 07.01.2023 | 10:28

İstanbul Beşiktaş Dolmabahçe’de motosikletli gencin kontrolünü kaybederek diğer motosikletliye çarpması sonucu ağır yaralanan 3 genç hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Dolmabahçe Kadırgalar Caddesi üzerinde geçtiğimiz 20 Eylül Salı günü saat 00.30 sıralarında meydana gelen kazada, motosikletle kuzeni Edip Said Ceylan (20) ile birlikte seyir halinde olan sürücü Ahmet Said Ceylan (19), Fatih Çakıllı (21) idaresindeki motosikletle çarpışmıştı. Feci kaza sonucu her iki motosikletteki 3 genç, yere savrulmuştu. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti.

KAZADA ÜÇ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatih Çakıllı ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine, Ahmet Said Ceylan Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Edip Said Ceylan ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hastanede ameliyata alınan Fatih Çakıllı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Ağır yaralı Ahmet Said Ceylan olaydan 2 gün sonra, kuzeni Edip Said Ceylan ise birkaç hafta sonra tedavi gördüğü Bahçelievler Yenibosna'daki özel bir hastanede hayatını kaybetmişti.


BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA