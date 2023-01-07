Kaza geçiren üç motosikletli genç hayatını kaybetti | Video

İstanbul Beşiktaş Dolmabahçe’de motosikletli gencin kontrolünü kaybederek diğer motosikletliye çarpması sonucu ağır yaralanan 3 genç hayatını kaybetti.

Dolmabahçe Kadırgalar Caddesi üzerinde geçtiğimiz 20 Eylül Salı günü saat 00.30 sıralarında meydana gelen kazada, motosikletle kuzeni Edip Said Ceylan (20) ile birlikte seyir halinde olan sürücü Ahmet Said Ceylan (19), Fatih Çakıllı (21) idaresindeki motosikletle çarpışmıştı. Feci kaza sonucu her iki motosikletteki 3 genç, yere savrulmuştu. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti.

KAZADA ÜÇ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatih Çakıllı ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine, Ahmet Said Ceylan Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Edip Said Ceylan ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hastanede ameliyata alınan Fatih Çakıllı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Ağır yaralı Ahmet Said Ceylan olaydan 2 gün sonra, kuzeni Edip Said Ceylan ise birkaç hafta sonra tedavi gördüğü Bahçelievler Yenibosna'daki özel bir hastanede hayatını kaybetmişti.