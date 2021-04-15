Video Yaşam Kaza sonrası ortalık karıştı, küçük kız dehşeti yaşadı | Video

Kaza sonrası ortalık karıştı, küçük kız dehşeti yaşadı | Video

Kaza sonrası ortalık karıştı, küçük kız dehşeti yaşadı | Video
15.04.2021 | 14:26

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Antalya’da motosikletle bir otomobilin karıştığı trafik kazası sonrası taraflar sokak ortasında birbirine girdi. Küçük yaştaki bir kızın kavgayı ayırmaya çalışması ve yaşadığı korku cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, bugün sabah saatlerinde Kepez İlçesi Kuzeyyaka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrasında önce sözlü tartışma çıktı. İddiaya göre motosiklet sürücüsü, otomobilin kazadan dolayı yere düşen plakasını vermek istemedi. Sürücülerin tartışmasına otomobilden inen bir kadının karışmasıyla ortam gerildi ve taraflar arasında tekmeli yumruklu kavga başladı.

AĞLAYARAK KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI
Tüm bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, otomobilden inen küçük yaştaki bir kızın yaşadığı korku da görüntülere yansıdı. Ağlayan küçük kız, bir yandan da kavgayı ayırmaya çalıştı. Öfkeli grubun kavgası devam ederken, çevredeki bir çok sürücünü ve vatandaşların kavgayı izlediği görüldü.
Görüntülerin sonunda ise kucağında çocuğuyla gelen bir vatandaşın araya girerek tarafları sakinleştirdiği görüldü.

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