Kaza yapınca aracı bırakıp böyle kaçtılar | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:52
Yumrukların havada uçuştuğu sopalı kavga kamerada | Video 15.04.2021 | 16:19
02:14
Dereye uçan araçtan sürücüyü böyle kurtardılar | Video 15.04.2021 | 16:19
00:32
03:25
Bin derecelik ateşe karşı hem oruç tutup hem de demir dövüyorlar | Video 15.04.2021 | 15:36
01:15
Batman'da hırsızlar Ramazan ayında bile boş durmadı | Video 15.04.2021 | 15:43
00:14
Çağla Şıkel ve çocuklarından Emre Altuğ'a sürpriz doğum günü | Video 15.04.2021 | 15:46
02:11
Kaza yapınca aracı bırakıp böyle kaçtılar | Video 15.04.2021 | 15:36
02:52
00:49
01:39
Kaza sonrası ortalık karıştı, küçük kız dehşeti yaşadı | Video 15.04.2021 | 14:26
00:40
Kısıtlamada polisi karşısında gördü, iskambil oynamaya devam etti | Video 15.04.2021 | 14:26
00:50
7 yaşındaki kız çocuğuna otomobil böyle çarptı | Video 15.04.2021 | 14:26
05:26
07:30
İstanbul Esenler'de koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşini rehin aldı 15.04.2021 | 12:53
01:45
00:40
04:01
00:46
03:22
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde otomobili ile park halinde iki araca çarpıp kaçan sürücü ve arkadaşı güvenlik kamerasına yakalandı.
Olay, ilçeye bağlı Yeni Mahalle Özgür Sokak'ta meydana geldi. Beyaz renk otomobil park halindeki iki araca çarptı. Kaza anının çevredeki güvenlik kameralarına yansıdığı olayda kimliği belirsiz sürücü ve yanındaki arkadaşı, kaza yaptıkları aracı da bırakarak kaçtı. Gürültüyle dışarı çıkan vatandaşlar ihbarı sonucu olay yerine gelen polis ekipleri çalışma yaparken, otomobil çekici yardımı ile kaldırılarak otoparka getirildi.