Kaza yapınca aracı bırakıp böyle kaçtılar | Video

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde otomobili ile park halinde iki araca çarpıp kaçan sürücü ve arkadaşı güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, ilçeye bağlı Yeni Mahalle Özgür Sokak'ta meydana geldi. Beyaz renk otomobil park halindeki iki araca çarptı. Kaza anının çevredeki güvenlik kameralarına yansıdığı olayda kimliği belirsiz sürücü ve yanındaki arkadaşı, kaza yaptıkları aracı da bırakarak kaçtı. Gürültüyle dışarı çıkan vatandaşlar ihbarı sonucu olay yerine gelen polis ekipleri çalışma yaparken, otomobil çekici yardımı ile kaldırılarak otoparka getirildi.