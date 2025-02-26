Kazada yaralanan 17 yaşındaki çocuk 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti | Video
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki Anıl Alkan 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi.
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