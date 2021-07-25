Kazayı unuttu eşya derdine düştü | Video

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Arnavutköy Tayakadın mevkiinde Kuzey Marmara otoyolunda gurbetçilere ait Avusturya plakalı bir araç ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1’i çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçlarında eşya arama telaşına giren 2 yaralı, sağlık ekiplerinin ısrarı üzerine ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kaza öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Tayakadın mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, içinde gurbetçilerin bulunduğu Avusturya plakalı otomobil, otoyolda seyir halinde bulunan hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan ve sürüklenen araç, yol kenarında bulunan şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen otoyol ve jandarma ekipleri olay yerinde önlem aldı. Bu sırada takla atan araçtan kendi imkanlarıyla çıkan iki kişi, yaralı olmalarına aldırmadan araçta bulunan eşyaların derdine düştü. Yakın zamanda kaza yaptığı öğrenilen şahıslardan birinin kafası ve elinin sargılı olduğu görüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılmak istenen şahıslar, ısrarla araçtan eşyalarını almak istediklerini söyledi. Sağlık görevlilerinin izin vermediği yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Avusturya plakalı araçta bulunan ve hafif şekilde yaralanan anne ve çocuk da kazanın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı. Onlara da ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık görevlileri tarafından yapılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.