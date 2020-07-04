Video Yaşam Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş | Video

Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş | Video

Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş | Video
04.07.2020 | 18:25

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Manisa'da 2 gün önce evde cesedi bulunan kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Emniyette sorguya alınan gencin kedi besleme tartışması sonucu ittiği annesinin başına mutfak bankosuna çarptığını ve yere düşen annesini cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini itiraf ettiği öğrenildi. Talihsiz kadının yakınları anne ve oğlunun birbirlerine çok düşkün olduğunu belirterek, yaşanan olay karşısında şaşkın olduklarını dile getirdiler.

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Edinilen bilgiye göre, Arda Mahallesinde ikamet eden Nuray Duğrul (54) 2 Temmuz günü evine tadilat için gelen ustalar tarafından mutfakta ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Duğrul'un oğlu İlhan Süngerciler'i (20) gözaltına aldı. İlk ifadesinde annesiyle kahvaltı yaptıktan sonra işe gittiğini ve ölümünü komşularından öğrendiğini kaydeden Süngerciler'in çelişen ifadeleri polisin dikkatini çekti. İkinci kez ifadesi alınan İlhan Süngerciler bu kez cinayeti itiraf etti. İfadesinde, sokakta bulduğu kedileri eve getirmek istemesi sebebiyle annesiyle tartışmaya başladığını aktaran Süngerciler, bu sırada annesini göğüs kısmından ittirdiğini ve dengesini kaybeden kadının başını mutfak bankosuna çarparak yere düştüğünü anlattığı öğrenildi. Süngerciler, daha sonra yerdeki annesini cep telefonu kamerasıyla kaydettikten sonra büyük bir korku yaşadığını ve işe gittiğini ifade etti.

Cinayeti itiraf İlhan Süngerciler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ANNE VE OĞLU BİRBİRİNE ÇOK DÜŞKÜNDÜ"
Öte yandan ölüm haberinin ardından Nuray Duğrul'un evinin önüne gelen yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Yaklaşık 8 yıldır Duğrul ile arkadaş olduğunu belirten bir yakını, "Ölüm haberini aldığımda şok oldum. Beyin kanaması geçirdiğini söylediler. Tanıdığım kadarıyla oğlu böyle biri değil. Annesi ve oğlu birbirine çok düşkündü. Böyle bir şeyi beklemiyorduk" dedi.

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