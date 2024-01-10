Video Yaşam Kedisi mama yemeyen 112'i arıyor | Video
Kedisi mama yemeyen 112'i arıyor | Video

Kedisi mama yemeyen 112'i arıyor | Video

10.01.2024 | 14:22

Şırnak’ta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne 2023 yılında gelen 592 bin çağrının 498 bini yüzde 84’ü asılsız ihbar olarak kayıtlara geçti. Olaylara acil müdahale edebilmek için 7 gün 24 saat esasıyla görev yürüten 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını en çok asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar yoruyor.

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Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi personeli Mesut Seylan, elektriği olmayan, telefon IMEI ile ilgili konularda, kedisi mama yemeyen gibi konularda gelen aramaların kayıtlara geçtiğini söyledi. Türkiye'de acil durumlarda ihbarda bulunmak için sağlık, emniyet, yangın, güvenlik gibi konularda ayrı ayrı numara kullanılmasına son verilmişti. Bu çerçevede tüm çağrılar artık 112 bünyesinde toplanıyor ve tüm acil ihbarlar 112 üzerinden alınıyor. Jandarma, emniyet, sağlık, orman, itfaiye ve AFAD olmak üzere toplam 7 kurumun koordineli olarak hizmet verdiği Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak 100'den fazla personelle vatandaşlara hizmet veriyor.

Şırnak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Erhan Tatar, emniyet, sağlık, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD birimlerine ait acil çağrıların karşılandığı merkezde, ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlandığı ve acil durum ekiplerinin en kısa sürede olay mahallinde olmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Tatar, "Ülkemizde tek acil çağrı numarası oluşturma çalışmalarında 81 ilimizde 112 Acil Çağrı Merkezleri kurulmuştur. Şırnak'ta 5 Haziran 2021 tarihinde tüm acil çağrı numaraların tek çatı altında birleşmesi ile faaliyetine başlamıştır. Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüz toplam 104 personeliyle birlikte kesinlikle mesai mefhumu gözetmeksizin, koordinasyonu en üst seviyede tutarak, 7/24 vatandaşımıza hizmet vermektedir. Tüm acil çağrı merkezlerin olduğu gibi ilimizde de en büyük sorunumuz asılsız çağrılardır. 1 Ocak 2023 tarihinden bu yana alınan 592 bin çağrının maalesef 498 bini asılsız çağrılardan oluşmaktadır. Yani alınan çağrıların yüzde 84'ü asılsız çağrılardan oluşmaktadır. Asılsız çağrılara yönelik ise il milli eğitim müdürümüz ile imzaladığımız protokolde, ilimiz geneli tüm okullar gezilerek, öğrencilerimize 112 tanıtım ve bilgilendirme vermekteyiz. Bunun dışında esnafımıza, vatandaşlarımıza, çeşitli stantlar kurarak tanıtım faaliyetlerimizi yapıyoruz. Daha da caydırıcı olacağı düşüncesiyle Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüzce idari para cezası uygulamaktayız. 2023 yılı içerisinde 10 kişiye toplam 12 bin 500 Türk lirası idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşlarımızdan isteğimiz 112'yi gereksiz aramamaları, bu konuda hassas davranmalarıdır" dedi.
Şırnak Çağrı merkezinde görevli Mesut Seylan, "Burada nöbet usulü 24 saat çalışıyoruz. Kesintisiz vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bizi çok gereksiz yere meşgul ediyorlar. Burası acil ihbar hattı, başka acil durumu olana vatandaşlarımıza öncelik tanınmıyor. Onlar hattı meşgul ettikleri için, onlarla ilgilenmiyoruz. Yüzde 84 gibi çağrılarımızda asılsız bir oran var, bu çok yüksek. Vatandaşlarımızdan bu konuda bizi anlamaları ve duyarlı olmalarını istiyoruz. Aldığımız bazı çağrılarda, elektriği yok 112'yi arıyorlar, telefon IMEI ile ilgili bizi arıyorlar, kedisi mama yemeyen var bizi arıyorlar" diye konuştu.

Şırnak Çağrı merkezinde görevli Hicran Engin ise, "24 saat nöbetle çalışıyoruz. Çağrılarımız esnasında çok fazla gereksiz çağrılar alıyoruz. Özellikle çocuklardan, lütfen gereksiz yere burayı meşgul etmeyin. Anne babaların çocuklarını kontrol etmesi gerekiyor. Özellikle ufak çocuklar bizi çok fazla arıyorlar. Bizi arıyorlar "sizi seviyoruz" tamam bizde sizi seviyoruz diyoruz. Ama gereksiz yere burayı meşgul etmemeniz gerektiğini anlatıyoruz. Bir genç kızımız akşamüzeri babası ile buluşacak, dershaneden çıkmış fakat babası onu almak için geç kalmış. Kızın kontörü bittiği için babasına ulaşamıyor. Bizi aradı ve dedi ki babama ulaşamıyorum, dışarıda sokakta kaldım. Babamı bekliyorum hala gelmedi diye. Numarasını versem arayabilir misiniz. Tamam dedim, ver numarasını arayayım, seni aramasını söylerim dedim. Bu şekilde bir çağrım olmuştu" diye konuştu.

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