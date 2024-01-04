Kediyi asansörde sıkıştırıp ezdi | Video 04.01.2024 | 12:30 Başakşehir'de bir sitenin asansöründe kediyi tekmeleyip ezdikten sonra öldüren kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kedinin tekmelenip ezilmesi ve şüphelinin kaçan kediyi takip etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Ziya Gökalp Mahallesi'nde yılbaşı gecesi bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, İ.K (29) gece saatlerinde asansöre bindiği sırada asansör kabininde bir kedi olduğunu fark etti. Kediyi köşeye sıkıştıran kişi, tekmelemeye başladı. Kaçmaya çalışan kediyi tekrar sıkıştıran saldırgan bu seferde kediyi ayağı ile ezmeye çalıştı. Kedi, asansörün kapısının açılmasıyla can havliyle kaçtı.

Saldırganın daha sonra kediyi takip ederek site içerisinde öldürdüğü tespit edildi. Saldırganın yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, şüpheliyi Sarıyer'de bir AVM de yakalayarak gözaltına aldı.

Kedinin asansör kabininde tekmelenip ezilmesi ve saldırganın kediyi takip ettiği anlar saniye saniye kameralara yansıdı.