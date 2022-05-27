Video Yaşam Kemal Doğulu: “Rüküş giyen kadınlara bile şık demek zorunda kalıyorum” | Video
Kemal Doğulu: “Rüküş giyen kadınlara bile şık demek zorunda kalıyorum” | Video

Kemal Doğulu: “Rüküş giyen kadınlara bile şık demek zorunda kalıyorum” | Video

27.05.2022 | 14:02

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahne alan Kemal Doğulu, DJ’lik yaptığı mekanlara gelen kadınların rüküş mü yoksa şık mı olduğunu sorduklarını söyledi. Doğulu, "Rüküşlere bile şık demek zorunda kalıyorum" dedi.

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Bodrum'un en ünlü mekanlarından biri olan yeni konseptiyle yaza merhaba partisi veren Liman Tree'de sahne alan Kemal Doğulu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Modacı olmanın daha iyi ağır bastığını belirten Doğulu, DJ'liği de sevdiğini söyledi. Bayanların özene beze giyinerek sahne aldığı mekanlara gediğini ve şık mı ya da rüküş mü olduğunu sorduklarını da anlatan Doğulu, herkese rüküş de olsa da 'şık' dediğini anlattı.

Kemal Doğulu, "Yıllardır burada program yapıyorum. Bitez yıkılacak bu gece sezonu açıyoruz çok eğleneceğiz. Yaz boyu Bodrum'da 2-3 sahnem var. Burada haftanın bir-iki günü sahne olacak. Hepsi çocuklarım gibi hiçbirini birbirinden ayıramam. Moda kanımda var, vazgeçemiyor insan, bir şekilde kendimi orada buluyorum. Sahne aldığım mekanlarda bana kendilerini şık işareti olan hareketi almak için süslenip püslenip geliyorlar. Çoğunlukla özel hayatıma iş getirmeyip sıyrılmaya çalışıyorum. Bir şekilde yorum yapmak zorunda kalıyorum. Hepsine şıksınız diyorum" dedi.
Açıklamalarının ardından Bitez sahilinde sahne alan Kemal Doğulu hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

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