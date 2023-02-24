Kendi evinden sağ çıktı, ailesini kurtarmak için girdiği evin enkazında can verdi | Video
Hatay’ın Hassa ilçesinde deprem sırasında kendi evinden sağlam çıkan 81 yaşındaki Fatma Araz, torunları ve çocuklarını kurtarmak için girdiği evde enkaz altında kaldı. Tüm aile kurtulurken yaşlı kadın enkaz altında hayatını kaybetti.
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